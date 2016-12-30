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Гендиректор «Крыльев Советов»: Сумма компенсации за Цаллагова – конфиденциальная тайна, но мы ею довольны

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о трансфере Ибрагима Цаллагова из самарского клуба в «Зенит».

- Переговоры прошли быстро в связи с тем, что у Ибрагима был пункт об отступных. Сумма - конфиденциальная тайна, но компенсацией довольны. Цаллагов приходил к нам совсем молодым, клуб отблагодарил его за совместную работу. Можем ему только пожелать дальнейшего развития, чтобы он попал в сборную, закрепился и сыграл на чемпионате мира. Парень этого заслужил.

- У Цаллагова контракт действовал еще полгода. «Зенит» не хотел договориться о переходе сейчас, но заполучить игрока уже летом?
- Таких переговоров не было. У него заканчивался контракт, и за полгода до его истечения любой клуб мог вести с ним переговоры. «Зенит» в корректной форме оповестил, что будет вести переговоры. Ничего закулисного не было. Встретились с футболистом, обговорили условия, а дальше - технические формальности: согласование личных условий, трансфер и подписание трудового договора.

- «Зенит» был единственным претендентом на игрока?
- Официальных предложений больше не поступало, - заявил Шашков в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Ибрагим Цаллагов: Разговоров о переходе в «Зенит» было много. Сначала относился к ним как к слухам

Напомним, Цаллагов заключил с петербургским клубом контракт на 3,5 года. В составе «Крыльев Советов» защитник провел шесть лет. За самарский клуб 26-летний футболист провел 150 матчей в премьер-лиге и забил шесть голов.

Воспитанник «Крыльев Советов» стал третьим игроком, пополнившим состав «Зенита» в декабре. Ранее в петербургский клуб перешли вратарь Андрей Лунев и бразильский полузащитник Эрнани.  

«Перед «Зенитом» так переживал, что упал с кровати». Все об Ибрагиме Цаллагове

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