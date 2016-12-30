Запольски, Огурцов и Козун признаны лучшими игроками недели в КХЛ

КХЛ назвала лучших игроков 18-й недели регулярного чемпионата КХЛ.

Лучшим вратарем стал Райан Запольски из «Йокерита». 30-летний американец отразил 94,12 процента бросков при коэффициенте надежности 1,44 шайбы за игру. В матче с рижским «Динамо» Запольски впервые отыграл «на ноль» в КХЛ.

Лучшим защитником признан Дмитрий Огурцов из «Нефтехимика». 22-летний игрок обороны помог команде одержать две победы, а в матче с «Северсталью» сделал дубль. Также он нанес пять бросков по воротам и завершил неделю с общим показателем полезности «+4».

Лучшим форвардом выбран Брэндон Козун из «Локомотива». 26-летний канадец отметился двумя голами в двух матчах, в том числе победным в ворота СКА. В двух играх Козун заработал показатель полезности «+2» и провел три силовых приема.

Лучшим новичком признан форвард «Локомотива» Артем Ильенко. В матче с ЦСКА 20-летний нападающий забил свой первый гол в сезоне. В среднем он проводил на льду 9 минут 46 секунд и за два матча нанес четыре броска по воротам.