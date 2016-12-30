Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Латвия (U-20)2 : 10Канада (U-20)
Баскетбол  УНИКС- : -Панатинаикос
Футбол  Халл Сити- : -Эвертон
Хоккей  Динамо Минск- : -Канада
Хоккей  Лугано- : -Давос
Хоккей  Швейцария (U-20)- : -Дания (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Запольски, Огурцов и Козун признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Источник:  Р-СпортКомментарии

КХЛ назвала лучших игроков 18-й недели регулярного чемпионата КХЛ.

Лучшим вратарем стал Райан Запольски из «Йокерита». 30-летний американец отразил 94,12 процента бросков при коэффициенте надежности 1,44 шайбы за игру. В матче с рижским «Динамо» Запольски впервые отыграл «на ноль» в КХЛ.

Лучшим защитником признан Дмитрий Огурцов из «Нефтехимика». 22-летний игрок обороны помог команде одержать две победы, а в матче с «Северсталью» сделал дубль. Также он нанес пять бросков по воротам и завершил неделю с общим показателем полезности «+4».

Лучшим форвардом выбран Брэндон Козун из «Локомотива». 26-летний канадец отметился двумя голами в двух матчах, в том числе победным в ворота СКА. В двух играх Козун заработал показатель полезности «+2» и провел три силовых приема.

Лучшим новичком признан форвард «Локомотива»  Артем Ильенко. В матче с ЦСКА 20-летний нападающий забил свой первый гол в сезоне. В среднем он проводил на льду 9 минут 46 секунд и за два матча нанес четыре броска по воротам.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Чернышенко: В 2016 году были достигнуты все основные цели трехлетней стратегии КХЛПрезидент КХЛ Дмитрий Чернышенко подвел итоги 2016 года и поздравил болельщиков с Новым годом.Геннадий Тимченко: Мы с оптимизмом смотрим на дальнейшее расширение КХЛПредседатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко подвел итоги 2016 года и поздравил хоккейных болельщиков с Новым годом.КХЛ: Задолженность в нескольких клубах лиги не превышает 1-2 месяцевКХЛ прояснила ситуацию с задолженностью по зарплате перед игроками в клубах лиги.Максим Мамин: Каждый в команде знает свой маневр на льдуМаксим Мамин: Каждый в команде знает свой маневр на льдуФорвард ЦСКА рассказал о системе игры армейского клуба, уровнях хоккейных лиг и о том, кто в команде лучше всех читает рэп.Владивосток подал заявку на проведение Матча звезд КХЛ-2018Владивостокский «Адмирал» подал заявку на проведение в городе Матча звезд КХЛ в 2018 году, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.Сергей Светлов: Игроки СКА получили очень серьезные нагрузки в паузе на Евротур. Они только выходят из нихОлимпийский чемпион-1988 Сергей Светлов поделился мнением о последних матчах СКА в 2016 году против «Ак Барса» (3:4 Б) и «Локомотива» (1:2).«Адмирал» продлил контракт с РайтомФорвард «Адмирала» Джеймс Райт продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 30 апреля 2018 года.Леонид Вайсфельд: Теоретически Капризов может уехать в НХЛ через годГенеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд выскзался о результативности капитана молодежной сборной России и форварда уфимского клуба Кирилла Капризова.Андрей Назаров: Мы пока отстаем от заветной восьмеркиГлавный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями от победы своих подопечных над «Витязем» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.«Боженька нас наказал». СКА и «Локомотив» – о последнем матче КХЛ в 2016-м«Боженька нас наказал». СКА и «Локомотив» – о последнем матче КХЛ в 2016-мСКА получил божье наказание, Алексей Мурыгин принес победу своей команде, а «Локомотив» после разгромного поражения 1:7 сделал выводы.Валерий Белов: Матч с «Нефтехимиком» – один из худших в этом сезонеГлавный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал поражение своих подопечных от «Нефтехимика» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Эмиль Галимов: Всегда важно выигрывать, не только перед новым годомНападающий «Локомотива» Эмиль Галимов поделился впечатлениями от победы над СКА (2:1).Павел Красковский: Мурыгин внес большую лепту в победу над СКАНападающий «Локомотива» Павел Красковский поделился впечатлениями от победы над СКА (2:1).Вячеслав Солодухин: Сделали подарок себе и болельщикамНападающий «Ак Барса» Вячеслав Солодухин поделился впечатлениями от победы над «Северсталью» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Зинэтула Билялетдинов: Мы к любой команде готовимся и относимся с уважениемГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от победы своих подопечных над «Северсталью (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Начать все заново. СКА закончил 2016-й двумя поражениями подрядНачать все заново. СКА закончил 2016-й двумя поражениями подряд«Локомотив» отомстил СКА за 1:7 и испортил лидеру регулярного чемпионата Новый год.Алексей Кудашов: За счет игры вратаря, самоотверженности и везения удалось победить СКАГлавный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов поделился впечатлениями от победы над СКА (2:1).Вячеслав Войнов: 1 января у СКА будет сбор и тренировка. К следующей игре будем готовыЗащитник СКА Вячеслав Войнов поделился впечатлениями от поражения в матче с «Локомотивом» (1:2).Олег Знарок: Не очень серьезно отнеслись к своим моментам. Боженька нас наказалГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от поражения в матче с «Локомотивом» (1:2).Илья Ковальчук: У СКА были моменты, но их создавала одна тройка, остальные три - нетНападающий СКА Илья Ковальчук поделился впечатлениями от поражения в матче с «Локомотивом» (1:2).
Главные новости
Скелетон
Отстраненными скелетонистами являются Третьяков, Никитина, Орлова и Потылицына
Футбол
Защитник сборной Словении Балажиц стал игроком «Урала»
Футбол
Цаллагов подписал контракт с «Зенитом»
Футбол
Сергей Семак стал главным тренером «Уфы»
Формула-1
Карлос Сайнс-старший: Переход Боттаса в «Мерседес» - решенный вопрос
Бобслей
Федерация бобслея России: Четыре скелетониста отстранены до 19 января, мы не согласны с этим решением
Футбол
Гендиректор «Крыльев Советов»: Сумма компенсации за Цаллагова – конфиденциальная тайна, но мы ею довольны
Футбол
«Краснодар» объявил о переходе Ахмедова в «Шанхай СИПГ»
Футбол
Сергей Семак: Волнение есть, но единственный способ получить тренерский опыт – начать работать
Скелетон
Четыре российских скелетониста отстранены в связи с расследованием МОК
все новости
Йокерит
Йокериткалендарьстатистика
Нефтехимик
Нефтехимиккалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Артем Ильенко
Артем Ильенковсе новости
Райан Запольски
Райан Запольскивсе новости
Дмитрий Огурцов
Дмитрий Огурцоввсе новости
Брэндон Козун
Брэндон Козунвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости