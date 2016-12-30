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Фонтанелло официально покинул «Урал»

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Как сообщает официальный сайт «Урала», защитник Пабло Фонтанелло принял решение не продлевать контракт с российским клубом. 

«С хорошими чувствами покидаю Екатеринбург. Здесь я провел очень запоминающееся время. В первый год мы боролись за выживание и в итоге остались в Премьер-Лиге. А следующий сезон получился лучшим в истории «Урала».

Рад, что помог команде добиться этого результата. Поэтому только хорошие впечатления остались от клуба, болельщиков и города. У меня здесь остается много друзей. И я желаю команде сохранить место в Премьер-Лиге и продолжать радовать своих болельщиков!» – приводит слова футболиста официальный сайт «Урала».

Напомним, Фонтанелло выступал за «Урал» с 2014 года. Всего за российский клуб защитник провел 75 матчей, забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи.

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