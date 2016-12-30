Федерация бобслея России: Четыре скелетониста отстранены до 19 января, мы не согласны с этим решением

Федерация бобслея России выступила с заявлением в связи с отстранением четырех российских скелетонистов на основании расследования Международного олимпийского комитета.

«Федерация бобслея России подтверждает получение документов о временном отстранении четырех российских спортсменов до 19 января 2017 года по итогам публикации второй части доклада Макларена.

Мы находимся в постоянном контакте с IBSF и президентом федерации Иво Ферриани продолжаем изучать ситуацию. Федерация бобслея России заявляет, что не согласна с этим решением. Мы оставляем за собой право на ответные шаги», – говорится на официальном сайте ФБР.

Напомним, Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила четырех российских скелетонистов в связи с расследованием МОК, которое было инициировано на основании доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. Официально их имена не называются, но по данным «Р-Спорт» отстранены олимпийский чемпион Александр Третьяков, бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Елена Никитина, а также Мария Орлова, Ольга Потылицына и завершивший карьеру Сергей Чудинов.

Ранее IBSF отобрала у Сочи право проведения чемпионата мира 2017 года.