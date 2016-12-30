Карлос Сайнс-старший: Переход Боттаса в «Мерседес» - решенный вопрос

Двукратный чемпион мира по ралли и победитель «Дакара» Карлос Сайнс-старший исключил возможность перехода своего сына Карлоса на место Нико Росберга в «Мерседес» в 2017 году. Он отметил, что туда перейдет Валттери Боттас.

«Нет никакой возможности перейти в «Мерседес» поскольку там уже все решили в пользу Боттаса. Официальное заявление – это только вопрос времени», – цитирует Сайнса-старшего Autosport.

Напомним, что сейчас Боттас выступает за «Уильямс», а Карлос Сайнс-младший – за «Торо Россо». Нико Росберг в прошлом сезоне стал чемпионом, после чего завершил карьеру.