Карлос Сайнс-старший: Переход Боттаса в «Мерседес» - решенный вопрос
Двукратный чемпион мира по
ралли и победитель «Дакара» Карлос Сайнс-старший исключил возможность перехода
своего сына Карлоса на место Нико Росберга в «Мерседес» в 2017 году. Он
отметил, что туда перейдет Валттери Боттас.
«Нет никакой возможности
перейти в «Мерседес» поскольку там уже все решили в пользу Боттаса. Официальное
заявление – это только вопрос времени», – цитирует Сайнса-старшего Autosport.
Напомним, что сейчас
Боттас выступает за «Уильямс», а Карлос Сайнс-младший – за «Торо Россо». Нико
Росберг в прошлом сезоне стал чемпионом, после чего завершил карьеру.
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