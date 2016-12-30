«Бешикташ» договорился с «Шахтером» об аренде защитника Соболя
Защитник Эдуард Соболь
перейдет на правах аренды в «Бешикташ». Как сообщает турецкое издание Milliyet, переход состоится зимой.
Сообщается, что сторонам
осталось согласовать последние детали, после чего переход будет оформлен
официально.
В текущем сезоне 21-летний
Эдуард Соболь выступал за «Зарю» на правах аренды. Он провел 18 матчей во всех
турнирах, в том числе пять в Лиге Европы.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически