Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Латвия (U-20)2 : 10Канада (U-20)
Баскетбол  УНИКС- : -Панатинаикос
Футбол  Халл Сити- : -Эвертон
Хоккей  Динамо Минск- : -Канада
Хоккей  Лугано- : -Давос
Хоккей  Швейцария (U-20)- : -Дания (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Бешикташ» договорился с «Шахтером» об аренде защитника Соболя

Источник:  MilliyetКомментарии

Защитник Эдуард Соболь перейдет на правах аренды в «Бешикташ». Как сообщает турецкое издание Milliyet, переход состоится зимой.

Сообщается, что сторонам осталось согласовать последние детали, после чего переход будет оформлен официально.

В текущем сезоне 21-летний Эдуард Соболь выступал за «Зарю» на правах аренды. Он провел 18 матчей во всех турнирах, в том числе пять в Лиге Европы.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Барселона» близка к подписанию контракта со СрнойЗащитник «Шахтера» Дарио Срна близок к подписанию контракта с «Барселоной».Подтянуть своих. Кого Луческу может пригласить из «Шахтера» в «Зенит»Подтянуть своих. Кого Луческу может пригласить из «Шахтера» в «Зенит»«Советский спорт» рассказывает, на кого еще следует обратить внимание «Зениту» при анализе состава «горняков».«Зенит» предложил 15 млн евро за РакицкогоЗащитник донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий может переехать в чемпионат России. Об этом сообщает издание Ajansspor.«Зенит» проявляет интерес к ТайсонуКак сообщает турецкое издание Fotospor, полузащитник «Шахтера» Тайсон может продолжить карьеру в «Зените».Мирча Луческу: Россия и Украина для меня – одна и та же странаГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал, как адаптировался в России после Украины.Защитник «Шахтера» Шевчук завершил карьеруКак сообщает официальный сайт донецкого «Шахтера», защитник Вячеслав Шевчук завершил профессиональную карьеру.«Шахтер» получил разрешение провести матч Лиги Европы в ХарьковеДонецкий «Шахтер» проведет домашний матч 1/16 финала Лиги Европы с «Сельтой» в Харькове.Сергей Палкин: Болельщики «Шахтера» всегда уважали Селезнева за его горняцкий характерГенеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал уход из команды Евгения Селезнева. Напомним, что Селезнев перейдет в турецкий «Карабюкспор».«Шахтер» объявил о переходе Селезнева в «Карабюкспор»Нападающий Евгений Селезнев покидает «Шахтер» и станет игроком «Карабюкспора». Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.Давид Хочолава: Если и покину «Черноморец», то моя новая команда не будет из РоссииЗащитник одесского «Черноморца» Давид Хочолава прокомментировал новость о том, что футболистом интересуется «Шахтер» и клубы из России.«Бешикташ» обыграл «Газиантепспор» и приблизился к лидирующему в чемпионате Турции «Истанбул Башакшехиру»Сегодня прошли два матча 16-го тура чемпионата Турции. В одном из них «Бешикташ» дома обыграл «Газиантепспор».«Фенербахче» предлагает семь миллионов евро за ТайсонаПолузащитником донецкого «Шахтера» Тайсоном интересуется «Фенербахче». Об этом сообщает бразильская версия сайта Goal.com.Эдуардо да Силва покинул «Шахтер»Нападающий Эдуардо да Силва покинул донецкий «Шахтер». Об этом сообщает официальный сайт клуба.Эдуардо, Шевчук и Кобин покинут «Шахтер»Донецкий «Шахтер» не будет продлевать контракты с нападающим Эдуардо да Силвой, защитниками Вячеславом Шевчуком и Василием Кобиным. Эти футболисты покинут клуб.Селезнев может перейти в турецкий «Карабюкспор»Нападающий Евгений Селезнев может стать игроком турецкого клуба «Карабюкспор». Ранее сообщалось, что его контракт с донецким «Шахтером» расторгнут.«Шахтер» намерен провести матч Лиги Европы против «Сельты» в ХарьковеДонецкий «Шахтер» хочет провести матч 1/16 финала Лиги Европы против испанской «Сельты» в Харькове. Напомним, что сейчас донецкий клуб матчи еврокубков проводит во Львове.Контракт Евгения Селезнева с «Шахтером» расторгнут31-летний нападающий сборной Украины Евгений Селезнев, ранее выступавший за «Кубань», покидает донецкий «Шахтер».Срна может стать игроком «Манчестер Сити» в случае срыва перехода в «Барселону»Интерес к защитнику «Шахтера» Дарио Срне проявляет «Манчестер Сити». Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo, которое ранее писало, что хорватский футболист близок к переходу в «Барселону».Украинский журналист: Луческу хотел остаться в «Шахтере», но Ахметов решил не продлевать контрактГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу был намерен продолжать сотрудничество с «Шахтером». От подписания нового контракта в прошлом сезоне отказался владелец донецкого клуба Ринат Ахметов.«Бешикташ» проявляет интерес к МайконуНападающий «Локомотива» Майкон заинтересовал турецкий «Бешикташ», сообщает Fotomac.
Главные новости
Скелетон
Отстраненными скелетонистами являются Третьяков, Никитина, Орлова и Потылицына
Футбол
Защитник сборной Словении Балажиц стал игроком «Урала»
Футбол
Цаллагов подписал контракт с «Зенитом»
Футбол
Сергей Семак стал главным тренером «Уфы»
Формула-1
Карлос Сайнс-старший: Переход Боттаса в «Мерседес» - решенный вопрос
Бобслей
Федерация бобслея России: Четыре скелетониста отстранены до 19 января, мы не согласны с этим решением
Футбол
Гендиректор «Крыльев Советов»: Сумма компенсации за Цаллагова – конфиденциальная тайна, но мы ею довольны
Футбол
«Краснодар» объявил о переходе Ахмедова в «Шанхай СИПГ»
Футбол
Сергей Семак: Волнение есть, но единственный способ получить тренерский опыт – начать работать
Скелетон
Четыре российских скелетониста отстранены в связи с расследованием МОК
все новости
Заря
Зарякалендарьстатистика
Шахтер
Шахтеркалендарьстатистика
Бешикташ
Бешикташкалендарьстатистика
Эдуард Соболь
Эдуард Собольвсе новости