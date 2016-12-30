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Рыбка сменит киевское «Динамо» на «Карабюкспор»

Источник:  FotomacКомментарии

Голкипер киевского «Динамо» Александр Рыбка перейдет в «Карабюкспор». Об этом сообщил вице-президент турецкого клуба Толга Гюл.

«Мы подписали предварительный контракт с Рыбкой на два года. После открытия трансферного окна соглашение будет оформлено официально», - цитирует Гюла Fotomac.

В текущем сезоне 29-летний Александр Рыбка ни разу не сыграл за киевское «Динамо». Напомним, что другой голкипер киевлян Александр Шовковский завершил карьеру.

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