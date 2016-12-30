Рыбка сменит киевское «Динамо» на «Карабюкспор»
Голкипер киевского «Динамо»
Александр Рыбка перейдет в «Карабюкспор». Об этом сообщил вице-президент турецкого
клуба Толга Гюл.
«Мы подписали
предварительный контракт с Рыбкой на два года. После открытия трансферного окна
соглашение будет оформлено официально», - цитирует Гюла Fotomac.
В текущем сезоне 29-летний Александр Рыбка ни разу не сыграл за киевское «Динамо». Напомним, что другой голкипер киевлян Александр Шовковский завершил карьеру.
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