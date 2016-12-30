«Краснодар» объявил об уходе Енджейчика в «Легию»
29-летний защитник Артур Енджейчик покидает «Краснодар». Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.
Отмечается, что игрок сборной Польши возвращается в стан варшавской «Легии», которую он покинул в 2013 году, став футболистом «быков».
«Коллектив ФК «Краснодар» благодарит Артура Енджейчика за профессиональную работу и желает ему успешного продолжения карьеры на родине», – говорится на официальном сайте российской команды.
Ранее сообщалось, что за Енджейчика действующий чемпион Польши заплатит 1 млн евро.
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