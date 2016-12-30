Дмитрий Чернышенко: В 2016 году были достигнуты все основные цели трехлетней стратегии КХЛ
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко подвел
итоги 2016 года и поздравил болельщиков с Новым годом.
«Завершается 2016-й
год, который каждому из нас запомнился чем-то особенным. Это был год 70-летия
нашего хоккея, и я рад отметить, что в 2016-м досрочно были достигнуты все
основные цели трехлетней стратегии КХЛ. Мы перешли к разработке новой, теперь
уже семилетней стратегии, которая определит путь дальнейшего развития лиги на
ближайшие годы.
Нам есть, что
вспомнить в уходящем году.
Он начался с
успешного выступления молодежной сборной России, в основном составленной из
игроков КХЛ, на чемпионате мира. Наша команда в шестой раз подряд сумела
завоевать медали. В Москве прошёл Матч Звёзд лиги, традиционно собрав самых
лучших игроков и дав возможность зрителям увидеть их вместе на ярком и
динамичном шоу.
Главным событием
февраля стала презентация нового стиля КХЛ, который сделал образ лиги еще более
узнаваемым, современным, стильным и соответствующим духу игры.
Начало весны
традиционно совпало со стартом сражений за Кубок Гагарина, которые завершились
в апреле потрясающей по накалу финальной серией и победой магнитогорского
«Металлурга».
Май был отмечен
подписанием соглашения о проведении Недели Звезд Хоккея 2017 в Уфе, подготовка
к которой сегодня вышла на завершающую стадию. Весной же мы переживали за
сборную России, которая на домашнем чемпионате мира сражалась до последнего и в
итоге сумела завоевать бронзовые медали.
Вступление в КХЛ
китайского «Куньлунь Ред Стар», ставшего 29-м участником чемпионата, стало
главным событием лета и всего межсезонья. География лиги расширилась до 8
стран.
Второй год подряд
конец лета совпал с началом нового сезона КХЛ, и уже в сентябре произошло
первое знаменательное событие – нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин превзошел
казавшийся вечным рекорд результативности легендарного армейца Бориса Михайлова
– 428 заброшенных шайб в чемпионатах страны.
Осенью многие из
наших старейших клубов начали проводить мероприятия, посвященные 70-летию
отечественного хоккея, а декабрь стал кульминацией праздничных торжеств.
Лига уверенно
вступает в новый год. Впереди самая увлекательная часть сезона, и нет сомнений,
что каждого из нас ожидает множество открытий, переживаний и памятных
мгновений.
Желаю всем поклонникам хоккея по-настоящему жить игрой и от души поддерживать свои любимые команды и игроков», – говорится в поздравлении Чернышенко на официальном сайте КХЛ.