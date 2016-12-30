Дмитрий Чернышенко: В 2016 году были достигнуты все основные цели трехлетней стратегии КХЛ

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко подвел итоги 2016 года и поздравил болельщиков с Новым годом.

«Завершается 2016-й год, который каждому из нас запомнился чем-то особенным. Это был год 70-летия нашего хоккея, и я рад отметить, что в 2016-м досрочно были достигнуты все основные цели трехлетней стратегии КХЛ. Мы перешли к разработке новой, теперь уже семилетней стратегии, которая определит путь дальнейшего развития лиги на ближайшие годы.

Нам есть, что вспомнить в уходящем году.

Он начался с успешного выступления молодежной сборной России, в основном составленной из игроков КХЛ, на чемпионате мира. Наша команда в шестой раз подряд сумела завоевать медали. В Москве прошёл Матч Звёзд лиги, традиционно собрав самых лучших игроков и дав возможность зрителям увидеть их вместе на ярком и динамичном шоу.

Главным событием февраля стала презентация нового стиля КХЛ, который сделал образ лиги еще более узнаваемым, современным, стильным и соответствующим духу игры.

Начало весны традиционно совпало со стартом сражений за Кубок Гагарина, которые завершились в апреле потрясающей по накалу финальной серией и победой магнитогорского «Металлурга».

Май был отмечен подписанием соглашения о проведении Недели Звезд Хоккея 2017 в Уфе, подготовка к которой сегодня вышла на завершающую стадию. Весной же мы переживали за сборную России, которая на домашнем чемпионате мира сражалась до последнего и в итоге сумела завоевать бронзовые медали.

Вступление в КХЛ китайского «Куньлунь Ред Стар», ставшего 29-м участником чемпионата, стало главным событием лета и всего межсезонья. География лиги расширилась до 8 стран.

Второй год подряд конец лета совпал с началом нового сезона КХЛ, и уже в сентябре произошло первое знаменательное событие – нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин превзошел казавшийся вечным рекорд результативности легендарного армейца Бориса Михайлова – 428 заброшенных шайб в чемпионатах страны.

Осенью многие из наших старейших клубов начали проводить мероприятия, посвященные 70-летию отечественного хоккея, а декабрь стал кульминацией праздничных торжеств.

Лига уверенно вступает в новый год. Впереди самая увлекательная часть сезона, и нет сомнений, что каждого из нас ожидает множество открытий, переживаний и памятных мгновений.

Желаю всем поклонникам хоккея по-настоящему жить игрой и от души поддерживать свои любимые команды и игроков», – говорится в поздравлении Чернышенко на официальном сайте КХЛ.