Сегодня FIS примет решение, снимать ли отстранение с Легкова и Белова
Международная федерация
лыжных видов спорта (FIS) сегодня примет решение о том, будет ли отменено временное отстранение
от соревнований российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова.
Как сообщает NRK, решение по этому поводу будет принято во второй
половине дня или вечером. Об этом сказала генеральный секретарь FIS Сара Льюис. Отметим, что снять отстранение с Легкова и Белова потребовал
их адвокат Христоф Вишеманн.
Напомним, FIS на основе доклада главы независимой комиссии
Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, расследовавшего
применение допинга на ОИ-2014 в Сочи, отстранила шесть спортсменов сборной
России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014, от международных
соревнований. Ими оказались Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин,
Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.