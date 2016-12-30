Сегодня FIS примет решение, снимать ли отстранение с Легкова и Белова

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) сегодня примет решение о том, будет ли отменено временное отстранение от соревнований российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова.



Как сообщает NRK, решение по этому поводу будет принято во второй половине дня или вечером. Об этом сказала генеральный секретарь FIS Сара Льюис. Отметим, что снять отстранение с Легкова и Белова потребовал их адвокат Христоф Вишеманн.

Напомним, FIS на основе доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на ОИ-2014 в Сочи, отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014, от международных соревнований. Ими оказались Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.