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Сегодня FIS примет решение, снимать ли отстранение с Легкова и Белова

Источник:  NRKКомментарии

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) сегодня примет решение о том, будет ли отменено временное отстранение от соревнований российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова.

Как сообщает NRK, решение по этому поводу будет принято во второй половине дня или вечером. Об этом сказала генеральный секретарь FIS Сара Льюис. Отметим, что снять отстранение с Легкова и Белова потребовал их адвокат Христоф Вишеманн.

Напомним, FIS на основе доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на ОИ-2014 в Сочи, отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014, от международных соревнований. Ими оказались Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.

«Александр Легков и Евгений Белов никогда не принимали запрещенных препаратов и не пользовались запрещенными методами, они сдавали пробы только в рамках официальных антидопинговых мероприятий и не были принуждены к другим сдачам проб. Они не делали фотографий пробирок со своими пробами, как то описывается в отчете Макларена. Они полностью признают и поддерживают запрет на применение допинга и выступают за борьбу с допингом, потому что они горды своими достижениями, дорожат своим будущим и репутацией», – говорится в заявлении от имени спортсменов.

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