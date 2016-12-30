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Елена Веснина: Этот сезон считаю для себя лучшим

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российская теннисистка Елена Веснина подвела итоги 2016 года.

«Конечно, мечтала и ставила цель выиграть золото Олимпиады, это стояло на первом месте. Мы играем много турниров, и ты ставишь цель на конкретный турнир выступить как можно лучше. Но конкуренция такая в туре... желающих много. И чтобы так сложилось, что покажешь на самых важных турнирах свой лучший теннис – это, конечно, какое-то волшебство. По-другому и не сказать. Все труды, вся работа воздались в этом сезоне. Это сезон для себя я считаю самым лучшим», – сказала Веснина в интервью «Р-Спорту».

Напомним, в 2016 году в паре с Екатериной Макаровой Веснина стала олимпийской чемпионкой и победительницей Итогового турнира года в Сингапуре. А в одиночном рейтинге завершила год на 16-м месте.

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