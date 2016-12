Анонсированы пары европейской квалификации к DreamHack Masters Las Vegas 2017

Организаторы турнира DreamHack Masters Las Vegas 2017 по CS:GO опубликовали пары сетки плей-офф европейской закрытой квалификации.



Приглашения на квалификацию получили FaZe Clan, mousesports, FlipSid3 Tactics, Heroic, Gambit eSports, fnatic, GODSENT и G2 Esports. Эти команды сыграют с победителями открытой квалификации: EPG, Dark Passage, PRIDE, hmm, HellRaisers, Tricked, Rogue, Norse.



Пары плей-офф:



FaZe Clan vs. EPG

FlipSid3 vs. Heroic

Gambit vs. Norse

PRIDE vs. GODSENT

mousesports vs. hmm

HellRaisers vs. Tricked

fnatic vs. Rogue

DarkPassage vs. G2 Esports



Квалификация пройдет 9 января по системе single-elimination с матчами до двух побед (bo3).



DreamHack Masters Las Vegas 2017 пройдет с 15 по 19 февраля в Лас-Вегасе. Призовой фонд чемпионата составит 450 000 долларов.



Источник