Азамат Засеев: Уверен, громадный опыт Семака вызовет уважение со стороны всего коллектива в «Уфе»

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев поделился мнением о назначении Сергея Семака на пост главного тренера уфимского клуба.

– Кто же не знает Семака? Его знает вся страна, и не только любители футбола, потому что это человек с большим именем. Поиграл на очень высоком уровне и в России, и во Франции, и в сборной – я сейчас его достижения не буду перечислять, их и так все знают.

Я уверен, что его громадный опыт вызовет уважение со стороны всего коллектива, не только футболистов, но и персонала. Это все сыграет огромную роль для всех. Факт того, что он столь многого достиг, не может не подстегивать, – цитирует Засеева «Р-Спорт».

Напомним, Сергей Семак подписал с «Уфой» контракт сроком на полтора года. Бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России заменил на посту главного тренера уфимцев Виктора Гончаренко, который 12 декабря возглавил ЦСКА.

Семак начал карьеру тренера летом 2013 года. После завершения игровой карьеры он вошел в тренерский штаб «Зенита», где проработал три с половиной года. Также Семак был помощником Фабио Капелло и Леонида Слуцкого в сборной России.