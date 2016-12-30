Антонио Конте: 12 побед подряд – большое достижение, но этого недостаточно, чтобы выиграть чемпионский титул

Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказался о победной серии своей команды, которая достигла 12-ти матчей. Также специалист поделился ожиданиями от предстоящей игры со «Сток Сити».



«То, что команда выиграла 12 матчей подряд, – это большое достижение, но этого недостаточно, чтобы прямо сейчас выиграть титул. Отрыв составляет всего шесть очков от второго места, впереди долгий путь. Матч против «Сток Сити» очень важен, ведь является последним в первом круге. К тому же мы играем дома», – приводит слова специалиста официальный сайт лондонской команды.

На данный момент подопечные Конте занимают первую строчку в таблице Премьер-лиги, набрав 46 очков.

Матч со «Сток Сити» действующий лидер АПЛ проведет 31 декабря. Игра состоится в рамках 19-го тура и стартует в 18.00 мск.