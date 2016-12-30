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Апелляция на отстранение шестерых российских лыжников отклонена

Источник:  FISКомментарии

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отклонила апелляцию на временное отстранение российских лыжников. Таким образом, они не смогут принять участие в ближайших соревнованиях, сообщает официальный сайт организации.

Сообщается, что решение отклонить апелляции было принято единогласно.Напомним, FIS на основе доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на ОИ-2014 в Сочи, отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014, от международных соревнований.

Ими оказались Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова. Разъяснение решения позднее будет направлено отстраненным спортсменам.

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