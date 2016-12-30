Иван Новосельцев: «Зенит» – новый уровень моей карьеры, хочу завоевать с питерским клубом как можно больше титулов

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев рассказал о своих планах на будущее, отметив, что горит желанием выиграть не один титул.



«Зенит» – это новый уровень в моей карьере. С питерским клубом я хочу выиграть чемпионство и завоевать как можно больше титулов в России и в еврокубках. Я четко знаю, что мне нужно делать на этом этапе, чтобы подниматься выше.



В футболе должны быть командные и личные амбиции. Выиграв один титул, важно не останавливаться, а двигаться к следующему. Со мной не случится такого, что я выиграю, например, чемпионат России и решу, что мне этого достаточно. Конечно, надо оценивать свои возможности разумно, но все равно стремиться к максимальному результату во всем», – цитирует Новосельцева HELLO! Russia.



Напомним, защитник пополнил ряды «Зенита» минувшим летом из «Ростова». На данный момент в активе игрока во всех турнирах 8 матчей.