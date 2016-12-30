Андрей Кобелев: Цаллагов поможет «Зениту» с точки зрения ротации состава

Бывший тренер «Крыльев Советов» и «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о переходе защитника Ибрагима Цаллагова из самарского клуба в «Зенита».

– Цаллагов находится в самом рассвете сил, но ему есть к чему стремиться. Рядом с ним будут играть отличные футболисты. При должном подходе, если игрок стремится расти, то ему не составит труда составить в будущем конкуренции. Другой момент – психологический. Но я знаю Ибрагима как человека, который не уступает, всегда борется до конца, и это тоже хорошее качество.

На левом фланге он будет конкурировать за место в основе с Евгением Черновым. Молодой футболист может фейерить в нескольких матчах, но на длинной дистанции ему будет сложно играть без спадов. Здоровая конкуренция никому не помешает. Кроме того, «Зенит» сыграет весной в еврокубках, будет много матчей, так что Цаллагов поможет с точки зрения ротации состава, – приводит слова Кобелева «Радио Зенит».

Напомним, Цаллагов заключил с «Зенитом» контракт сроком на 3,5 года. Воспитанник «Крыльев Советов» стал третьим игроком, который пополнил петербургский клуб в декабре. Ранее в «Зенит» перешли вратарь Андрей Лунев, ранее выступавший за «Уфу»", и бразильский полузащитник Эрнани, игравший в «Атлетико Паранаэнсе».

Цаллагов выступал за основную команду самарского клуба с 2010 года. В премьер-лиге 26-летний футболист провел 150 матчей и забил шесть голов. В сезоне 2016/2017 на счету защитника 17 игр в чемпионате России и одна результативная передача.

Андрей Кобелев работал главным тренером «Крыльев Советов» с июня 2011-го по ноябрь 2012 года.