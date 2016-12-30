Кержаков оштрафован на 30 000 рублей за нарушение ПДД

Форвард «Зенита» Александр Кержаков по решению суда оштрафован на 30 000 рублей. Футболист уличен в нарушении правил дорожного движения.

Как сообщает Life.ru, инцидент произошел в Санкт-Петербурге на железнодорожном переезде Белоостров. Кержаков на своем автомобиле вылетел на полосу встречного движения, провоцируя опасное ДТП. При этом выяснилось, что он ранее был лишен водительских прав и не имел права водить машину.

Согласно закону, футболисту грозило 200 часов исполнительных работ или 15 суток ареста. Суд решил не помещать спортсмена под стражу и ограничился штрафом в 30 000 рублей.