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Кержаков оштрафован на 30 000 рублей за нарушение ПДД

Источник:  Life.ruКомментарии

Форвард «Зенита» Александр Кержаков по решению суда оштрафован на 30 000 рублей. Футболист уличен в нарушении правил дорожного движения.

Как сообщает Life.ru, инцидент произошел в Санкт-Петербурге на железнодорожном переезде Белоостров. Кержаков на своем автомобиле вылетел на полосу встречного движения, провоцируя опасное ДТП. При этом выяснилось, что он ранее был лишен водительских прав и не имел права водить машину.

Согласно закону, футболисту грозило 200 часов исполнительных работ или 15 суток ареста. Суд решил не помещать спортсмена под стражу и ограничился штрафом в 30 000 рублей.


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