Кержаков оштрафован на 30 000 рублей за нарушение ПДД
Форвард «Зенита» Александр Кержаков по решению суда оштрафован
на 30 000 рублей. Футболист уличен в нарушении правил дорожного движения.
Как сообщает Life.ru, инцидент
произошел в Санкт-Петербурге на железнодорожном переезде Белоостров. Кержаков
на своем автомобиле вылетел на полосу встречного движения, провоцируя опасное
ДТП. При этом выяснилось, что он ранее был лишен водительских прав и не
имел права водить машину.
Согласно закону, футболисту грозило 200 часов исполнительных работ или 15 суток ареста.
Суд решил не помещать спортсмена под стражу и ограничился штрафом в 30 000
рублей.
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