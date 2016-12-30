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Ярно Коскиранта: После быстрой шайбы «Локомотив» сделал все, чтобы усложнить нам жизнь

Источник:  ХК СКАКомментарии

Нападающий СКА Ярно Коскиранта поделился мнением о поражении от «Локомотива» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:2).

- Невозможно победить во всех матчах. В первом периоде нам было тяжеловато, но в третьем мы собрались и создали много голевых моментов. Нужно отметить, что голкиперы провели очень хороший матч. После того, как соперники забросили быструю шайбу, они уверенно защищались и делали всё, чтобы усложнить нам жизнь, - приводит слова Коскиранты официальный сайт СКА.

Напомним, СКА уступил «Локомотиву» со счетом 1:2. За ярославцев отличились Петри Контиола и Брэндон Козун, у армейцев шайбу забросил Илья Ковальчук.

СКА со 104 очками занимает первое место в Западной конференции, команда из Ярославля с 78 очками идет на четвертом месте.

Следующий матч команда Олега Знарка проведет 3 января в Минске против «Динамо. «Локомотив» в тот же день сыграет с «Сибирью».

Матч

СКА - Локомотив - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы:

Контиола (Крунвалль), 3:57 (0:1). Козун (Тэлбот), 38:35 (0:2). Ковальчук (Войнов, Барабанов), 40:20 (1:2).

Место и дата

29 декабря 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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