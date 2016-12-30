Ярно Коскиранта: После быстрой шайбы «Локомотив» сделал все, чтобы усложнить нам жизнь

Нападающий СКА Ярно Коскиранта поделился мнением о поражении от «Локомотива» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:2).

- Невозможно победить во всех матчах. В первом периоде нам было тяжеловато, но в третьем мы собрались и создали много голевых моментов. Нужно отметить, что голкиперы провели очень хороший матч. После того, как соперники забросили быструю шайбу, они уверенно защищались и делали всё, чтобы усложнить нам жизнь, - приводит слова Коскиранты официальный сайт СКА.

Напомним, СКА уступил «Локомотиву» со счетом 1:2. За ярославцев отличились Петри Контиола и Брэндон Козун, у армейцев шайбу забросил Илья Ковальчук.

СКА со 104 очками занимает первое место в Западной конференции, команда из Ярославля с 78 очками идет на четвертом месте.

Следующий матч команда Олега Знарка проведет 3 января в Минске против «Динамо. «Локомотив» в тот же день сыграет с «Сибирью».