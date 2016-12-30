Ярно Коскиранта: После быстрой шайбы «Локомотив» сделал все, чтобы усложнить нам жизнь
Нападающий СКА Ярно Коскиранта
поделился мнением о поражении от «Локомотива» в матче регулярного чемпионата
КХЛ (1:2).
-
Невозможно победить во всех матчах. В первом периоде нам было тяжеловато, но в
третьем мы собрались и создали много голевых моментов. Нужно отметить, что
голкиперы провели очень хороший матч. После того, как соперники забросили
быструю шайбу, они уверенно защищались и делали всё, чтобы усложнить нам жизнь,
- приводит слова Коскиранты официальный сайт СКА.
Напомним,
СКА уступил «Локомотиву» со счетом 1:2. За ярославцев отличились Петри Контиола
и Брэндон Козун, у армейцев шайбу забросил Илья Ковальчук.
СКА
со 104 очками занимает первое место в Западной конференции, команда из
Ярославля с 78 очками идет на четвертом месте.
Следующий матч команда Олега Знарка проведет 3 января в Минске против «Динамо. «Локомотив» в тот же день сыграет с «Сибирью».