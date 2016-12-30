Президент «Уфы»: Семак поскромничал по поводу задачи на сезон

Президент «Уфы» Марат Магадеев прокомментировал назначение Сергея Семака главным тренером команды. Он отметил, что новый тренер ставит более амбициозные задачи, чем те, о которых он говорил.

- Сергей Семак очень уважаемый в футбольных кругах человек, у него огромный опыт работы со специалистами мирового уровня, таких как - Спаллетти, Виллаш-Боаш, Луческу, Капелло и Слуцкий. Я думаю, он смог перенять у них лучшее. Кандидатуру Семака мы обсуждали с Рустэмом Хамитовым и Глава Республики поддержал нас в этом выборе. Сегодня мы встретились с Сергеем Богдановичем, тепло пообщались, он оставил очень приятное впечатление. Уверен, мы сделали правильный выбор и у него в «Уфе» все получится.

- В своем первом интервью Сергей Семак поставил достаточно скромную задачу – сохранить прописку в РФПЛ, вы её разделяете?

- Сергей Богданович немного поскромничал, внутренне он так не думает. Мы пришли к выводу, что всегда нужно ставить самые высокие цели. Мы уже далеки от тех мыслей о сохранение прописки в РФПЛ. «Уфа» достаточно хорошо укомплектована и сейчас мы имеем возможность, в том числе финансовую, усилиться, причем качественными игроками, - цитирует Магадеева официальный сайт «Уфы».

Контракт с 40-летним специалистом заключен сроком на полтора года. Напомним, на посту главного тренера уфимцев Семак сменил Виктора Гончаренко, который 12 декабря возглавил ЦСКА.

Экс-полузащитник ЦСКА, ПСЖ, ФК «Москва», «Рубина», «Зенита» и сборной России начал тренерскую карьеру в 2013 году. На протяжении трех с половиной лет Семак работал в тренерском штабе «Зенита». С 2014-го по 2016 годы бронзовый призер Евро-2008 входил в тренерский штаб сборной России.



