Обертан может перейти из «Анжи» в «Лилль»

Полузащитник «Анжи» Габриэль Обертан попал в сферу интересов «Лилля». Об этом сообщает издание But Football Club.

Напомним, ранее в стане махачкалинского клуба объявили о распродаже ведущих игроков команды.

27-летний футболист перешел в российскую команду 24 августа. За это время он сыграл 9 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 1 млн евро, а его контракт с «Анжи» рассчитан до 2018 года.

Отметим, что ранее футболист выступал в чемпионате Франции за такие команды, как «Лорьян» и «Бордо».