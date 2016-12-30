Грегор Балажиц: РФПЛ – очень сильный чемпионат
Новичок
«Урала» защитник Грегор Балажиц рассказал о причинах своего перехода. Он
подчеркнул, что считает российский чемпионат очень сильным.
«Конечно, я очень рад попробовать свои силы в российском футболе. Премьер-лига – очень сильный чемпионат. Жду с нетерпением первой игры! Конечно, во время сборов предстоит познакомиться с парнями, моими партнерами по команде. Начинается новый этап в моей жизни. Рад, что в команде выступают сербские игроки – Динга и Панков, которые говорят на похожем языке со мной. Будет проще адаптироваться.
Хотя я все равно говорю по-русски, так что и с другими парнями в плане коммуникации не будет никаких проблем. Знаю, что у команды непростое турнирное положение. Но надеюсь, что мы будем хорошо настроены весной, станем выигрывать и как можно раньше обезопасим себя от неприятностей», - цитирует Балажица официальный сайт «Урала».
Соглашение
с 28-летним футболистом рассчитано на 2,5 года.
Словенский
защитник начинал свою карьеру в молодежной команде португальской «Бенфики», а
также в словенском клубе «Мура». После выступал в Испании, сначала за
молодежный состав «Эспаньола», а затем за клуб «Агилас», играющий в Сегунде Б.
В январе 2008 года Балажиц вернулся в Словению, где пополнил состав «Горицы».
Вместе с «Горицей» Балажиц трижды завоевывал медали национального первенства -
серебро и две бронзы.
С
2011 по 2014 годы Грегор Балажиц защищал цвета украинского клуба «Карпаты»
(Львов). В чемпионате Украины на его счету 79 матчей и 7 голов. В январе
2015 года, по истечению контракта с «Карпатами», Грегор перешел в белградский
«Партизан», где и выступал до перехода в «Урал».
С
2004 по 2009 годы Балажиц выступал за сборные своей страны – юношеские и
молодежную. А в 2013 году Грегор дебютировал за главную национальную сборную
Словении.
Цаллагов перешел в «Зенит», Ахмедов уехал в Китай. Таблица трансферов РФПЛ