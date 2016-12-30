Грегор Балажиц: РФПЛ – очень сильный чемпионат

Новичок «Урала» защитник Грегор Балажиц рассказал о причинах своего перехода. Он подчеркнул, что считает российский чемпионат очень сильным.

«Конечно, я очень рад попробовать свои силы в российском футболе. Премьер-лига – очень сильный чемпионат. Жду с нетерпением первой игры! Конечно, во время сборов предстоит познакомиться с парнями, моими партнерами по команде. Начинается новый этап в моей жизни. Рад, что в команде выступают сербские игроки – Динга и Панков, которые говорят на похожем языке со мной. Будет проще адаптироваться.

Хотя я все равно говорю по-русски, так что и с другими парнями в плане коммуникации не будет никаких проблем. Знаю, что у команды непростое турнирное положение. Но надеюсь, что мы будем хорошо настроены весной, станем выигрывать и как можно раньше обезопасим себя от неприятностей», - цитирует Балажица официальный сайт «Урала».

Соглашение с 28-летним футболистом рассчитано на 2,5 года.

Словенский защитник начинал свою карьеру в молодежной команде португальской «Бенфики», а также в словенском клубе «Мура». После выступал в Испании, сначала за молодежный состав «Эспаньола», а затем за клуб «Агилас», играющий в Сегунде Б. В январе 2008 года Балажиц вернулся в Словению, где пополнил состав «Горицы». Вместе с «Горицей» Балажиц трижды завоевывал медали национального первенства - серебро и две бронзы.

С 2011 по 2014 годы Грегор Балажиц защищал цвета украинского клуба «Карпаты» (Львов). В чемпионате Украины на его счету 79 матчей и 7 голов. В январе 2015 года, по истечению контракта с «Карпатами», Грегор перешел в белградский «Партизан», где и выступал до перехода в «Урал».

С 2004 по 2009 годы Балажиц выступал за сборные своей страны – юношеские и молодежную. А в 2013 году Грегор дебютировал за главную национальную сборную Словении.

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