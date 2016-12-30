Агент Оздоева рассказал об интересе «Лиона» и «Сент-Этьена»

Футбольный агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны французских клубов.



«Интересы к Оздоеву есть, в том году был «Лион», в этом – «Сент-Этьен». Видимо, они плотно работают с нашим чемпионатом. Может быть, в клуб уже что-то отправили, но я ничего об этом не знаю. Также «Локомотив» проявляет интерес, но я не знаю, будет ли что-то предметное.



Он игрок «Рубина», а интересы возникают всегда и ко всем футболистам. Кроме того, Магомед – игрок сборной, играл в еврокубках, но эти интересы не говорят о том, что он собирается уходить. Оздоев сейчас находится в отпуске, не дергается в стороны, клуб ждет его на сборах», – сказал агент, слова которого приводит ТАСС.



Ранее сообщалось, что к игроку сборной России проявляет интерес московский «Локомотив», цвета которого он защищал с 2009 по 2015 гг.



В нынешнем сезоне 24-летний футболист провел на клубном уровне 12 матчей и получил три желтые карточки. Портал Transfermarkt.de оценивает Оздоева в 3 млн евро, а его контракт с казанским клубом рассчитан до 2019 года.

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