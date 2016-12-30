Жозе Моуринью: Руни пропустит матч с «Мидлсбро»
Нападающий «Манчестер
Юнайтед» Уэйн Руни не сыграет в матче 19-го тура чемпионата Англии против «Мидлсбро».
Об этом сообщил главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью.
«Пока нет точной
информации, когда Руни вернется на поле после травмы. В матче с «Мидлсбро» он
сыграть не готов. Что касается Люка Шоу, то он тренируется без ограничений. Но
не думаю, что он готов сыграть», - цитирует Моуринью официальный сайт клуба.
Ранее стало известно, что
Руни получил травму бедра во время недавней тренировки. В текущем сезоне
31-летний нападающий провел 22 матча за «МЮ» и забил три мяча при девяти
голевых передачах. Матч «Манчестер Юнайтед» - «Мидлсбро» состоится 31 декабря.
Начало в 18:00 по Москве.
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