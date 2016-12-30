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Геннадий Орлов: Молло – это секонд-хенд, который не нужен российскому футболу

Источник:  Эхо Москвы в Санкт-ПетербургеКомментарии

Российский комментатор Геннадий Орлов высказался о полузащитнике «Крыльев Советов» Йоане Молло, отметив, что игрок самарской команды не усилит питерский «Зенит». 

«Цаллагов нужен, Молло не нужен. Молло – француз, зачем нам еще один легионер? Если бы он был хороший, он бы никогда из Франции не уехал. Это секонд-хенд, который не нужен российскому футболу. Мы должны брать из-за границы только игроков сборных. Молло играет в сборной Франции? Нет. А почему мы его тогда берем?

Почему мы не видим потенциала в своих футболистах, которых можно растить? В этом и есть весь ужас. Наши клубы перегружены иностранцами», – сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге».

В нынешнем сезоне 27-летний Молло провел во всех турнирах за «Крылья» 13 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает француза в 3 млн евро, а его контракт с самарской командой рассчитан до 2019 года.

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