Стадион на Крестовском передан в собственность Санкт-Петербурга

Стадион на Крестовском острове в Петербурге официально передали в собственность властей города.

- В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30 декабря 2016 года зарегистрировано право Санкт-Петербурга на объект недвижимости «Футбольный стадион в западной части Крестовского острова», - говорится в сообщении пресс-службы губернатора Петербурга.

Напомним, ранее Северо-западное управление Ростехнадзора объявило, что выдало заключение о соответствии стадиона на Крестовском острове техническим требованиям и проектной документации. После этого Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о вводе стадиона в эксплуатацию.

Строительные работы на арене завершились 26 декабря. В тот же день компания «Метрострой» и комитет по строительству заключили контракт на дополнительные работы, сумма соглашения - 952 миллиона рублей. Срок сдачи работ был продлен до 31 марта 2017 года. Первый матч на стадионе пройдет в апреле 2017 года, в нем «Зенит» сыграет против «Урала».

Арена примет матчи Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и чемпионата Европы-2020.

95% света и 50 лет гарантии. Почему у стадиона в Петербурге самая крутая крыша