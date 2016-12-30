Стадион на Крестовском передан в собственность Санкт-Петербурга
Стадион на
Крестовском острове в Петербурге официально передали в собственность властей
города.
- В Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 30 декабря 2016 года зарегистрировано право
Санкт-Петербурга на объект недвижимости «Футбольный стадион в западной
части Крестовского острова», - говорится в сообщении пресс-службы
губернатора Петербурга.
Напомним, ранее Северо-западное управление Ростехнадзора объявило,
что выдало заключение о соответствии стадиона на Крестовском острове техническим
требованиям и проектной документации. После этого Губернатор Петербурга Георгий
Полтавченко объявил о вводе стадиона в эксплуатацию.
Строительные работы на арене завершились 26 декабря. В тот
же день компания «Метрострой» и комитет по строительству заключили контракт на
дополнительные работы, сумма соглашения - 952 миллиона рублей. Срок сдачи работ
был продлен до 31 марта 2017 года. Первый матч на стадионе пройдет в апреле
2017 года, в нем «Зенит» сыграет против «Урала».
Арена примет матчи Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и чемпионата Европы-2020.
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