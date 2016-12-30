Шамиль Газизов: Тимощук не будет назначен помощником Семака в «Уфе»
Генеральный директор «Уфы»
Шамиль Газизов опроверг информацию о возможном назначении в тренерский штаб
Анатолия Тимощука. Напомним, ранее главным тренером команды был назначен Сергей
Семак.
— Будет ли назначен помощником Семака Анатолий Тимощук?
—
Я пока эту фамилию не слышал. Знаю, что придет еще один помощник, мы его
озвучим, видимо, числа девятого, когда соберемся и подпишем договора. Я знаю,
кто это, но пока озвучивать фамилию.
— Это Тимощук?
—
Нет, не он.
— Радимов?
—
С моей стороны несерьезно сейчас говорить об этом, - цитирует Газизова «Матч ТВ».
Контракт
с 40-летним Семаком заключен сроком на полтора года.
Напомним,
на посту главного тренера уфимцев Семак сменил Виктора Гончаренко, который 12
декабря возглавил ЦСКА.
Экс-полузащитник ЦСКА, «ПСЖ», ФК «Москва», «Рубина», «Зенита» и сборной России начал тренерскую карьеру в 2013 году. На протяжении трех с половиной лет Семак работал в тренерском штабе «Зенита». С 2014-го по 2016 годы бронзовый призер Евро-2008 входил в тренерский штаб сборной России.
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