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Шамиль Газизов: Тимощук не будет назначен помощником Семака в «Уфе»

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг информацию о возможном назначении в тренерский штаб Анатолия Тимощука. Напомним, ранее главным тренером команды был назначен Сергей Семак.

— Будет ли назначен помощником Семака Анатолий Тимощук?

— Я пока эту фамилию не слышал. Знаю, что придет еще один помощник, мы его озвучим, видимо, числа девятого, когда соберемся и подпишем договора. Я знаю, кто это, но пока озвучивать фамилию.

— Это Тимощук?

— Нет, не он.

— Радимов?

— С моей стороны несерьезно сейчас говорить об этом, - цитирует Газизова «Матч ТВ».

Контракт с 40-летним Семаком заключен сроком на полтора года.

Напомним, на посту главного тренера уфимцев Семак сменил Виктора Гончаренко, который 12 декабря возглавил ЦСКА.

Экс-полузащитник ЦСКА, «ПСЖ», ФК «Москва», «Рубина», «Зенита» и сборной России начал тренерскую карьеру в 2013 году. На протяжении трех с половиной лет Семак работал в тренерском штабе «Зенита». С 2014-го по 2016 годы бронзовый призер Евро-2008 входил в тренерский штаб сборной России.

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