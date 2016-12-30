«Наполи» проявляет интерес к Ярмоленко

Интерес к полузащитнику киевского «Динамо» Андрею Ярмоленко проявляет «Наполи». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, в Ярмоленко «Наполи» видит возможного конкурента для испанца Хосе Кальехона. Команду может покинуть Омар Эль-Каддури, в связи с чем неаполитанский обратил внимание на украинского хавбека.

В текущем сезоне 27-летний Андрей Ярмоленко провел 33 матча за «Динамо» и забил девять мячей при пяти голевых передачах.

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