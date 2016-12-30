«Наполи» проявляет интерес к Ярмоленко
Интерес к полузащитнику киевского «Динамо» Андрею Ярмоленко
проявляет «Наполи». Об этом сообщают итальянские СМИ.
Как информирует La Gazzetta dello Sport,
в Ярмоленко «Наполи» видит возможного конкурента для испанца Хосе Кальехона.
Команду может покинуть Омар Эль-Каддури, в связи с чем неаполитанский обратил
внимание на украинского хавбека.
В текущем сезоне 27-летний Андрей Ярмоленко провел 33 матча за «Динамо»
и забил девять мячей при пяти голевых передачах.
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