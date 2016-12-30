Конте заявил, что «Челси» готовится к приобретениям в январе

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подтвердил информацию, согласно которой лондонский клуб в зимнее трансферное окно планирует усиление.

Ранее сообщалось, что «синие» проявляют интерес к Хавьеру Эрнандесу («Байер»), Фернандо Льоренте («Суонси») и Раджа Наингголану («Рома»).

«Конечно, сейчас у нашего клуба деньги есть, ведь недавно «Челси» продал Оскара в китайский клуб. Самое главное – направить эти средства в нужное русло. Не люблю тратить деньги, только ради того, чтобы потратить.

Предпочитаю приглашать игроков, которые сумеют адаптироваться к нашей системе игры. Не так то просто найти таких парней в зимнее трансферное окно. Но клуб работает над этим», – приводит слова специалиста Goal.

Напомним, «синие» продали бразильского полузащитника Оскара в китайский клуб «Шанхай СИПГ». Сумма трансфера, по сообщениям прессы, составила 60 млн фунтов.