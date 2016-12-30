Стала известна сумма отступных за Гнабри

Полузащитник «Вердера» Серж Гнабри может покинуть немецкий клуб в январе 2017 года.



Как сообщает авторитетное издание Bild, на игрока сборной Германии претендует ряд европейских клубов. Отмечается, что интерес к футболисту вызван его ценником, который прописан в опции «отступные». Сообщается, что любой клуб может выкупить Гнабри за 6,8 млн фунтов.



Напомним, полузащитник перешел в «Вердер» в минувшим летом из лондонского «Арсенала» за 5 млн евро.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист провел во всех турнирах 15 матчей, забил 7 голов и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает Гнабри в 5 млн евро, а его контракт с «Вердером» рассчитан до 2020 года.



