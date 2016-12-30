Форвард «Нью-Джерси» Вуд получил автограф Овечкина, который просил 10 лет назад
Нападающий «Нью-Джерси» Майлз Вуд получил автограф нападающего «Вашингтона»
Александра Овечкина. Он просил у россиянина автограф десять лет назад, когда
Вуду было 11 лет.
Как сообщает официальный сайт НХЛ, тогда Вуд отправил свою
хоккейную карточку с изображением Овечкина в «Вашингтон». Он обещал, что если
Александр не подпишет его, он проведет против него силовой прием, когда попадет
в НХЛ.
Тогда Александр не подписал карточку, но незадолго до матча с
«Нью-Джерси» он все же выслал свой автограф на карточке Вуду с просьбой быть «полегче
сегодня вечером». Напомним, что «Нью-Джерси» победил «Вашингтон» 2:1 после
серии буллитов. Вуд провел три силовых приема, но не против Овечкина.
.@NJDevils We good now, @MilesWood28? @NHL @ovi8 pic.twitter.com/Tgubvz630u— Washington Capitals (@Capitals) 29 декабря 2016 г.