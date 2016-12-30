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Форвард «Нью-Джерси» Вуд получил автограф Овечкина, который просил 10 лет назад

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Нападающий «Нью-Джерси» Майлз Вуд получил автограф нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. Он просил у россиянина автограф десять лет назад, когда Вуду было 11 лет.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, тогда Вуд отправил свою хоккейную карточку с изображением Овечкина в «Вашингтон». Он обещал, что если Александр не подпишет его, он проведет против него силовой прием, когда попадет в НХЛ.

Тогда Александр не подписал карточку, но незадолго до матча с «Нью-Джерси» он все же выслал свой автограф на карточке Вуду с просьбой быть «полегче сегодня вечером». Напомним, что «Нью-Джерси» победил «Вашингтон» 2:1 после серии буллитов. Вуд провел три силовых приема, но не против Овечкина.

 


 

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