«Спартак» и «Милан» подписали соглашение по трансферу Луиса Адриано

Как сообщает официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, московский «Спартак» и «Милан» достигли принципиальной договоренности по трансферу нападающего Луиса Адриано.



Отмечается, что сегодня стороны подписали соглашение о продаже нападающего.



Ранее сообщалось, что игрок заключит контракт с российским клубом, рассчитанный на 3,5 года, согласно которому его зарплата составит 4,5 миллиона евро в год.



За миланский клуб Адриано сыграл 36 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи, а с 2007 по 2015 год форвард выступал за донецкий «Шахтер».



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