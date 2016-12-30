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Карякин стал чемпионом мира по блицу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Дохе (Катар) прошел чемпионат мира по шахматам в блице. Чемпионский титул у мужчин завоевал россиянин Сергей Карякин.

В итоговой классификации Карякин опередил норвежца Магнуса Карлсена. Оба шахматиста набрали по 16,5 очка, но Карякин оказался впереди в итоговой классификации благодаря победе в очной партии. Отметим, что перед последним туром Карлсен опережал Сергея на 0,5 балла, но сыграл вничью с болгарином Петером Леко. Карякин же обыграл грузина Баадура Джобаву.

Напомним также, что именно Карлсену Карякин проиграл в матче за титул чемпиона мира по классическим шахматам. 

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