Гунина и Лагно стали призерами чемпионата мира по шахматам в блице, победила украинка Музычук
В Дохе (Катар) прошел
чемпионат мира по шахматам в блице. У женщин чемпионкой стала украинка Анна
Музычук, в тройку призеров попали также россиянки Валентина Гунина и Катерина Лагно.
Музычук победила с
результатом 13 очков при 17 возможных. Второй стала Гунина, третьей – Лагно.
Обе российские шахматистки набрали по 12,5 очков, но по дополнительным
показателям Гунина оказалась впереди.
Напомним, что ранее
Музычук стала чемпионкой мира в рапиде.
Шахматы.
Чемпионат мира по блицу. Доха, Катар
Женщины.
Итоговая классификация
1. Анна Музычук
(Украина) 13 баллов
2. Валентина Гунина
(Россия) 12,5
3. Катерина Лагно
(Россия) 12,5
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