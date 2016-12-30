Гунина и Лагно стали призерами чемпионата мира по шахматам в блице, победила украинка Музычук

В Дохе (Катар) прошел чемпионат мира по шахматам в блице. У женщин чемпионкой стала украинка Анна Музычук, в тройку призеров попали также россиянки Валентина Гунина и Катерина Лагно.

Музычук победила с результатом 13 очков при 17 возможных. Второй стала Гунина, третьей – Лагно. Обе российские шахматистки набрали по 12,5 очков, но по дополнительным показателям Гунина оказалась впереди.

Напомним, что ранее Музычук стала чемпионкой мира в рапиде.

Шахматы. Чемпионат мира по блицу. Доха, Катар

Женщины. Итоговая классификация

1. Анна Музычук (Украина) 13 баллов

2. Валентина Гунина (Россия) 12,5

3. Катерина Лагно (Россия) 12,5