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В Испании сообщают об уходе Пранделли из «Валенсии»

Источник:  Sport.esКомментарии

Как сообщают испанские СМИ, главный тренер «Валенсии» Чезаре Пранделли подал в отставку.

По сообщениям Sport.es. итальянский специалист уже известил руководство клуба о желании расторгнуть контракт. В данный момент стороны ведут переговоры по этому поводу. Отметим, что Чезаре Пранделли возглавил «Валенсию» в октябре нынешнего года. Тогда он подписал трехлетний контракт с клубом.

«Валенсия» занимает 17-е место в чемпионате Испании. В 15 матчах команда набрала 12 очков.

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