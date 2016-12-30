В Испании сообщают об уходе Пранделли из «Валенсии»
Как сообщают испанские СМИ,
главный тренер «Валенсии» Чезаре Пранделли подал в отставку.
По сообщениям Sport.es. итальянский специалист уже известил руководство клуба о желании расторгнуть контракт. В данный момент стороны ведут переговоры по этому поводу. Отметим, что Чезаре Пранделли возглавил «Валенсию» в октябре нынешнего года. Тогда он подписал трехлетний контракт с клубом.
«Валенсия» занимает 17-е место в чемпионате Испании. В 15 матчах
команда набрала 12 очков.
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