Сборная Канады обыграла минское «Динамо» и вышла в финал Кубка Шпенглера
Матч 1/2 финала Кубка
Шпенглера между минским «Динамо» и сборной Канады завершился победой канадских
хоккеистов. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу сборной Канады.
В составе канадцев отличились Марк-Антуан Пуйо, Крис Ди Доменико и Чарльз Геноуэй. У «Динамо» забивали Андрей Степанов и Мэтт Эллисон. Во втором полуфинале сыграют «Лугано» и «Давос». Напомним, что в 1/4 финала «Автомобилист» уступил «Давосу» (1:3).
Напомним, что за сборную Канады на Кубке Шпенглера выступают хоккеисты, играющие в европейских клубах.
Кубок Шпенглера
1/2 финала
Матч
Динамо Мн - Канада - 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
Голы:
Пулье (Микфликер, ДиДоменико), 7:07 (0:1). ДиДоменико (Норо), 14:03 (0:2 - бол.). Степанов (Петтерссон), 21:44 (1:2 - бол.). Геноуэй Ч. 52:29 (1:3). Эллисон (Коробов, Ковыршин), 55:16 (2:3 - бол.).
Место и дата
30 декабря 17:05, Вейлант Арена, Онлайн-трансляция