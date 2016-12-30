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Сборная Канады обыграла минское «Динамо» и вышла в финал Кубка Шпенглера

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/2 финала Кубка Шпенглера между минским «Динамо» и сборной Канады завершился победой канадских хоккеистов. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу сборной Канады.

В составе канадцев отличились Марк-Антуан Пуйо, Крис Ди Доменико и Чарльз Геноуэй. У «Динамо» забивали Андрей Степанов и Мэтт Эллисон. Во втором полуфинале сыграют «Лугано» и «Давос». Напомним, что в 1/4 финала «Автомобилист» уступил «Давосу» (1:3).

Напомним, что за сборную Канады на Кубке Шпенглера выступают хоккеисты, играющие в европейских клубах.

Кубок Шпенглера

1/2 финала

Матч

Динамо Мн - Канада - 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Голы:

Пулье (Микфликер, ДиДоменико), 7:07 (0:1). ДиДоменико (Норо), 14:03 (0:2 - бол.). Степанов (Петтерссон), 21:44 (1:2 - бол.). Геноуэй Ч. 52:29 (1:3). Эллисон (Коробов, Ковыршин), 55:16 (2:3 - бол.).

Место и дата

30 декабря 17:05, Вейлант Арена, Онлайн-трансляция

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