Сборная Канады обыграла минское «Динамо» и вышла в финал Кубка Шпенглера

Матч 1/2 финала Кубка Шпенглера между минским «Динамо» и сборной Канады завершился победой канадских хоккеистов. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу сборной Канады.

В составе канадцев отличились Марк-Антуан Пуйо, Крис Ди Доменико и Чарльз Геноуэй. У «Динамо» забивали Андрей Степанов и Мэтт Эллисон. Во втором полуфинале сыграют «Лугано» и «Давос». Напомним, что в 1/4 финала «Автомобилист» уступил «Давосу» (1:3).

Напомним, что за сборную Канады на Кубке Шпенглера выступают хоккеисты, играющие в европейских клубах.

Кубок Шпенглера

1/2 финала