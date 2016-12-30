Врба покинул пост главного тренера «Анжи»

Чешский специалист Павел Врба ушел с поста главного тренера «Анжи». Об этом сообщает официальный сайт махачкалинского клуба.

Тренерский штаб команды также покидают ассистент главного тренера Душан Фитцель, тренер Александр Бокий и тренер вратарей Мартин Тихачек.

«Футбольный клуб «Анжи» благодарит тренеров за проделанную работу и желает успехов в дальнейшем. О том, кто возглавит команду, будет сообщено дополнительно», - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Павел Врба возглавил «Анжи» после работы со сборной Чехии на Евро-2016. Ранее клуб сообщал о намерении расстаться с несколькими игроками в связи с необходимостью экономить деньги.

«Анжи» занимает 11-е место в чемпионате России, имея в активе 20 очков в 17 матчах.



