Врба покинул пост главного тренера «Анжи»
Чешский специалист Павел Врба
ушел с поста главного тренера «Анжи». Об этом сообщает официальный сайт
махачкалинского клуба.
Тренерский штаб команды
также покидают ассистент главного тренера Душан Фитцель, тренер Александр Бокий
и тренер вратарей Мартин Тихачек.
«Футбольный клуб «Анжи»
благодарит тренеров за проделанную работу и желает успехов в дальнейшем. О том, кто возглавит команду,
будет сообщено дополнительно», - говорится в заявлении клуба.
Напомним, что Павел Врба
возглавил «Анжи» после работы со сборной Чехии на Евро-2016. Ранее клуб сообщал
о намерении расстаться с несколькими игроками в связи с необходимостью экономить
деньги.
«Анжи» занимает 11-е место
в чемпионате России, имея в активе 20 очков в 17 матчах.
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