Шамиль Газизов: Если Семаку предложат возглавить «Зенит», мы не будем его удерживать
Генеральный директор «Уфы»
Шамиль Газизов прокомментировал назначение главным тренером команды
Сергея Семака. Он отметил, что клуб готов отпустит специалиста в «Зенит» в
случае необходимости.
«Мы готовы к тому, что
однажды к персоне Семака, как специалиста, будет проявлен интерес со стороны
«Зенита». Поэтому если ему предложат возглавить «Зенит», мы не будем его
удерживать. Все понимают, что выбор здесь очевиден и мы к этому готовы, как
были готовы и к уходу Гончаренко в ЦСКА», - сказал Газизов в эфире «Спорт FM».
Контракт
с 40-летним Семаком заключен сроком на полтора года.
Напомним,
на посту главного тренера уфимцев Семак сменил Виктора Гончаренко, который 12
декабря возглавил ЦСКА.
Экс-полузащитник
ЦСКА, «ПСЖ», ФК «Москва», «Рубина», «Зенита» и сборной России начал тренерскую
карьеру в 2013 году. На протяжении трех с половиной лет Семак работал в
тренерском штабе «Зенита». С 2014-го по 2016 годы бронзовый призер Евро-2008
входил в тренерский штаб сборной России.