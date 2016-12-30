Шамиль Газизов: Если Семаку предложат возглавить «Зенит», мы не будем его удерживать

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал назначение главным тренером команды Сергея Семака. Он отметил, что клуб готов отпустит специалиста в «Зенит» в случае необходимости.

«Мы готовы к тому, что однажды к персоне Семака, как специалиста, будет проявлен интерес со стороны «Зенита». Поэтому если ему предложат возглавить «Зенит», мы не будем его удерживать. Все понимают, что выбор здесь очевиден и мы к этому готовы, как были готовы и к уходу Гончаренко в ЦСКА», - сказал Газизов в эфире «Спорт FM».

Контракт с 40-летним Семаком заключен сроком на полтора года.

Напомним, на посту главного тренера уфимцев Семак сменил Виктора Гончаренко, который 12 декабря возглавил ЦСКА.

Экс-полузащитник ЦСКА, «ПСЖ», ФК «Москва», «Рубина», «Зенита» и сборной России начал тренерскую карьеру в 2013 году. На протяжении трех с половиной лет Семак работал в тренерском штабе «Зенита». С 2014-го по 2016 годы бронзовый призер Евро-2008 входил в тренерский штаб сборной России.