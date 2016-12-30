Хосеп Гвардиола: Мне повезло в свое время играть против Клоппа, мы хорошо знаем друг друга

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча с «Ливерпулем» высказался о «красных», а также дал прогноз на исход нынешнего сезона в чемпионате Англии.



«Ливерпуль», без сомнения, одна из сильнейших команд АПЛ. «Ливерпуль» хорошо выступил в последнем поединке со «Сток Сити». Мне повезло в свое время играть против Юргена Клоппа, мы хорошо знаем друг друга.



В этом сезоне я смотрел много матчей «Ливерпуля»: шесть команд АПЛ будут бороться за титул и за квалификацию в Лигу чемпионов. Все эти команды – серьезные претенденты на первенство, так что предстоит серьезная борьба до самого конца сезона», – цитирует специалиста официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, «Сити» сыграет с месисайдским клубом 31 декабря в рамках 19-го тура АПЛ. Встреча состоится на стадионе «Энфилд» и стартует в 20.30 мск.