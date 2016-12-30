Криштиану Роналду: Надеюсь, 2017 год принесет столько же радости и трофеев

31-летний нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги уходящего года, а также рассказал о своих ожиданиях в 2017 году.



«В 2016 году сбылись мои мечты. Мне удалось выиграть трофеи на всех уровнях. Я счастлив. Надеюсь, что 2017 год принесет нам столько же радости и трофеев», – цитирует Роналду официальный сайт «Реала».



Напомним, в 2016 году нападающий выиграл вместе с испанским клубом Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира. Со сборной Португалии игрок добился победы на Евро-2016. Также он стал игроком года по версии France football и выиграл 4-й «Золотой мяч».