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Криштиану Роналду: Надеюсь, 2017 год принесет столько же радости и трофеев

Источник:  ФК «Реал»Комментарии

31-летний нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги уходящего года, а также рассказал о своих ожиданиях в 2017 году.

«В 2016 году сбылись мои мечты. Мне удалось выиграть трофеи на всех уровнях. Я счастлив. Надеюсь, что 2017 год принесет нам столько же радости и трофеев», – цитирует Роналду официальный сайт «Реала».

Напомним, в 2016 году нападающий выиграл вместе с испанским клубом Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира. Со сборной Португалии игрок добился победы на Евро-2016. Также он стал игроком года по версии France football и выиграл 4-й «Золотой мяч».

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