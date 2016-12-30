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В возрасте 97 лет скончался старейший победитель Тур де Франс швейцарец Кюблер

Источник:  CyclingnewsКомментарии

Умер швейцарский велогонщик, старейший победитель веломногодневки Тур де Франс Фердинанд (Ферди) Кюблер. Ему было 97 лет.

Как сообщает Cyclingnews, в последние годы Кюблер болел. Он провел Рождество вместе с семьей, после чего скончался в госпитале в Цюрихе после того, как простудился.

Фердинанд Кюблер – победитель общего зачета Тур де Франс 1950 года. В 1951 году он стал чемпионом мира. Также в его активе серебряные и бронзовые медали на чемпионатах мира. Многократный чемпион Швейцарии.

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