В возрасте 97 лет скончался старейший победитель Тур де Франс швейцарец Кюблер

Умер швейцарский велогонщик, старейший победитель веломногодневки Тур де Франс Фердинанд (Ферди) Кюблер. Ему было 97 лет.

Как сообщает Cyclingnews, в последние годы Кюблер болел. Он провел Рождество вместе с семьей, после чего скончался в госпитале в Цюрихе после того, как простудился.

Фердинанд Кюблер – победитель общего зачета Тур де Франс 1950 года. В 1951 году он стал чемпионом мира. Также в его активе серебряные и бронзовые медали на чемпионатах мира. Многократный чемпион Швейцарии.