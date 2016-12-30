В возрасте 97 лет скончался старейший победитель Тур де Франс швейцарец Кюблер
Умер швейцарский
велогонщик, старейший победитель веломногодневки Тур де Франс Фердинанд (Ферди)
Кюблер. Ему было 97 лет.
Как сообщает Cyclingnews, в последние годы Кюблер болел. Он провел
Рождество вместе с семьей, после чего скончался в госпитале в Цюрихе после
того, как простудился.
Фердинанд Кюблер –
победитель общего зачета Тур де Франс 1950 года. В 1951 году он стал чемпионом
мира. Также в его активе серебряные и бронзовые медали на чемпионатах мира.
Многократный чемпион Швейцарии.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически