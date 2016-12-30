Алоян подал апелляцию на лишение его серебряной медали ОИ-2016 в Рио
Юрист Артем Пацев, представляющий интересы российского боксера Миши Алояна, рассказал, что его клиент подал апелляцию на решение лишить его серебряной медали ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.
«Апелляция подана. Сроки ее рассмотрения отсутствуют, шансы — 50 на 50», – приводит слова Пацева ТАСС.
Напомним, серебряный призер Рио Миша Алоян 8 декабря был лишен награды из-за положительной допинг-пробы, взятой во время соревнований 21 августа в Бразилии. Проба А выявила наличие в организме спортсмена препарата туаминогептана, который считается стимулятором.
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