Алоян подал апелляцию на лишение его серебряной медали ОИ-2016 в Рио

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У Сергея Карякина появился официальный спонсор Сегодня, 6 декабря, российский гроссмейстер Сергей Карякин, недавно завершивший борьбу за шахматную корону с Магнусом Карлсеном, и Евгений Касперский, один из ведущих специалистов в области информационной безопасности, объявили о сотрудничестве на пресс-брифинге в конференц-зале отеля «Арарат Парк Хаятт».