«Зенит» интересуется нападающим «Ромы» Итурбе

Нападающий «Ромы» Хуан Итурбе может перейти в «Зенит» в зимнее трансферное окно.

По информации интернет-портала Romagiallorossa.it, кроме петербургского клуба на 23-летнего игрока претендуют «Торино» и «Лион».

Напомним, в сезоне-2016/17 Итурбе провел за римский клуб 12 матчей и не отметился результативными действиями. По данным transfermarkt.de стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

В зимнее трансферное окно в «Зенит» перешли полузащитник Эрнани из «Атлетико Паранаэнсе», вратарь Андрей Лунев из «Уфы» и защитник Ибрагим Цаллагов из «Крыльев Советов».

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