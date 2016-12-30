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Тренер Карякина: Сергей очень уверенно провел всю дистанцию

Источник:  Р-СпортКомментарии

Личный тренер российского шахматиста Сергея Карякина Юрий Дохоян прокомментировал выступление своего подопечного на чемпионате мира по блицу в Дохе (Катар). Напомним, что Сергей стал чемпионом.

«В целом у него (Карякина) на чемпионате мира по классическим шахматам был положительный результат, потому что он вышел на новый уровень, но, скажем так, проиграл по пенальти, если говорить футбольным языком. Такая победа в конце года очень радует. Я очень рад за Сергея и поздравляю его с победой. Все же хочется в конце года испытать положительные эмоции.

Он очень уверенно провел всю дистанцию, выиграл у лучших блицеров, которые были чемпионами мира по блицу в свое время. Очень важно, что для него «допингом» в хорошем смысле слова стала победа над (Радославом) Войташеком. Позиция была крайне сомнительная, но удалось переломить ход матча и выиграть. Удача гнала его корабль к победе, и он это понимал», - цитирует Дохояна «Р-Спорт».

В итоговой классификации Карякин опередил норвежца Магнуса Карлсена. Оба шахматиста набрали по 16,5 очка, но Карякин оказался впереди в итоговой классификации благодаря победе в очной партии. Отметим, что перед последним туром Карлсен опережал Сергея на 0,5 балла, но сыграл вничью с болгарином Петером Леко. Карякин же обыграл грузина Баадура Джобаву.

«Это была драма, страшная борьба…» Как Карякин стал чемпионом мира по блицу


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