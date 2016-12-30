Тренер Карякина: Сергей очень уверенно провел всю дистанцию
Личный тренер российского
шахматиста Сергея Карякина Юрий Дохоян прокомментировал выступление своего
подопечного на чемпионате мира по блицу в Дохе (Катар). Напомним, что Сергей
стал чемпионом.
«В целом у него (Карякина) на чемпионате мира по классическим
шахматам был положительный результат, потому что он вышел на новый уровень, но,
скажем так, проиграл по пенальти, если говорить футбольным языком. Такая победа
в конце года очень радует. Я очень рад за Сергея и поздравляю его с победой.
Все же хочется в конце года испытать положительные эмоции.
Он очень уверенно провел всю дистанцию, выиграл у лучших блицеров,
которые были чемпионами мира по блицу в свое время. Очень важно, что для него «допингом»
в хорошем смысле слова стала победа над (Радославом) Войташеком. Позиция была
крайне сомнительная, но удалось переломить ход матча и выиграть. Удача гнала
его корабль к победе, и он это понимал», - цитирует Дохояна «Р-Спорт».
В итоговой классификации Карякин опередил норвежца Магнуса Карлсена. Оба шахматиста набрали по 16,5 очка, но Карякин оказался впереди в итоговой классификации благодаря победе в очной партии. Отметим, что перед последним туром Карлсен опережал Сергея на 0,5 балла, но сыграл вничью с болгарином Петером Леко. Карякин же обыграл грузина Баадура Джобаву.
«Это была драма, страшная борьба…» Как Карякин стал чемпионом мира по блицу