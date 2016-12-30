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Официально: Пранделли покинул пост наставника «Валенсии»

Источник:  ФК «Валенсия»Комментарии

Итальянский специалист Чезаре Пранделли принял решение покинуть пост главного тренера «Валенсии». Об этом наставник сообщил руководству клуба.

Отмечается, что тренировать основную команду «летучих мышей» будет Сальвадор Гонсалес Марко, более известный как Воро.

Напомним, 59-летний Пранделли проработал с испанским клубом три месяца. Наставник возглавил команду в начале октября, подписав трехлетний контракт.

На данный момент «Валенсия», набрав после 15-ти туров 12 очков, занимает 17-е место в таблице Примеры.


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