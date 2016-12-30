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Квинси Промес: Могу заверить вас, что пока я не собираюсь уходить из «Спартака»

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес прокомментировал информацию об интересе со стороны «Ливерпуля».

«Могу заверить вас, что пока я не собираюсь уходить из «Спартака». По крайней мере, до того момента, пока мы не станем чемпионами», – сказал игрок сборной Голландии.

Напомним, Промес в текущем сезоне принял участие в 14 матчах «Спартака», в которых забил шесть мячей и отдал семь результативных передач. Всего за «Спартак» в различных турнирах Промес провел 78 игр, забил 37 голов и отдал 20 результативных передач. Минувшим летом голландец продлил контракт со «Спартаком» до 2021 года.

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