УНИКС обыграл «Панатинаикос» в Евролиге
Матч регулярного
чемпионата баскетбольной Евролиги между казанским УНИКСом и греческим «Панатинаикосом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 83:81 в пользу УНИКСа.
В составе победителей самым
результативным стал Кит Лэнгфорд, который набрал 27 очков. У «Пао» 23 очка
набрал Ник Калатес.
УНИКС занимает 11-е место в
турнирной таблице. «Панатинаикос» на пятом месте.
Евролига. Регулярный
чемпионат
15-й тур
Матч
УНИКС - Панатинаикос - 83:81
Состав
УНИКС: Лэнгфорд (27), Уильямс (19), Колом (16)
Панатинаикос: Калатес Н. (23), Бурусис (13), Джеймс (13), Синглтон (12)
Место и дата
30 декабря 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
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