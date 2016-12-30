Футболисты «Зенита» поздравили болельщиков с Новым годом (видео)

Ибрагим Цаллагов: Разговоров о переходе в «Зенит» было много. Сначала относился к ним как к слухам

Защитник Ибрагим Цаллагов, ранее подписавший контракт с «Зенитом», рассказал о своем трансфере из «Крыльев Советов».