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Футболисты «Зенита» поздравили болельщиков с Новым годом (видео)

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

«Зенит» на своей официальный странице в Youtube выложил видео, посвященное болельщикам. 

Игроки питерской команды Александр Кокорин, полузащитник Жозе Маурисио, защитники Иван Новосельцев, Луиш Нету и Евгений Чернов, а также форвард Лука Джорджевич поздравили поклонников команды с наступающим Новым годом.

По итогам первой половины сезона «Зенит» набрал 35 очков и расположился на второй строчке в таблице РФПЛ, а также вышел в плей-офф Лиги Европы, где ему предстоит сыграть с «Андерлехтом».

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