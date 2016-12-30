Футболисты «Зенита» поздравили болельщиков с Новым годом (видео)
«Зенит» на своей официальный странице в Youtube выложил видео, посвященное болельщикам.
Игроки питерской команды Александр Кокорин, полузащитник Жозе Маурисио, защитники Иван Новосельцев, Луиш Нету и Евгений Чернов, а также форвард Лука Джорджевич поздравили поклонников команды с наступающим Новым годом.
По итогам первой половины сезона «Зенит» набрал 35 очков и расположился на второй строчке в таблице РФПЛ, а также вышел в плей-офф Лиги Европы, где ему предстоит сыграть с «Андерлехтом».
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