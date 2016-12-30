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Бельгийский велогонщик Мерсман завершил карьеру в 31 год из-за проблем с сердцем

Источник:  CyclingnewsКомментарии

Бельгийский велогонщик Джанни Мерсман принял решение о завершении карьеры. Причиной такого решения стали проблемы с сердцем.

Как сообщает Cyclingnews, команда Мерсмана Fortuneo-Vital Concept сообщила о результатах медобследования спортсмена. Медосмотр показал, что продолжение выступлений несет серьезную опасность его здоровью. В связи с этим спортсмен был вынужден отказаться от продолжения карьеры.

В 2016 году 31-летний спортсмен выиграл два этапа веломногодневки Вуэльта Испании. В профессиональном велоспорте он выступает с 2007 года. Становился победителем общего зачета Тура Валонии и Критериум Дофине.

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