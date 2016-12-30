Бельгийский велогонщик Мерсман завершил карьеру в 31 год из-за проблем с сердцем
Бельгийский
велогонщик Джанни Мерсман принял решение о завершении карьеры. Причиной
такого решения стали проблемы с сердцем.
Как сообщает Cyclingnews, команда Мерсмана Fortuneo-Vital
Concept сообщила о
результатах медобследования спортсмена. Медосмотр показал, что продолжение
выступлений несет серьезную опасность его здоровью. В связи с этим спортсмен
был вынужден отказаться от продолжения карьеры.
В 2016 году 31-летний
спортсмен выиграл два этапа веломногодневки Вуэльта Испании. В профессиональном
велоспорте он выступает с 2007 года. Становился победителем общего зачета Тура
Валонии и Критериум Дофине.
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