Бельгийский велогонщик Мерсман завершил карьеру в 31 год из-за проблем с сердцем

Бельгийский велогонщик Джанни Мерсман принял решение о завершении карьеры. Причиной такого решения стали проблемы с сердцем.

Как сообщает Cyclingnews, команда Мерсмана Fortuneo-Vital Concept сообщила о результатах медобследования спортсмена. Медосмотр показал, что продолжение выступлений несет серьезную опасность его здоровью. В связи с этим спортсмен был вынужден отказаться от продолжения карьеры.

В 2016 году 31-летний спортсмен выиграл два этапа веломногодневки Вуэльта Испании. В профессиональном велоспорте он выступает с 2007 года. Становился победителем общего зачета Тура Валонии и Критериум Дофине.