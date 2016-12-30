Австриец Крафт победил на этапе «Турне четырех трамплинов» в Оберстдорфе, Климов – 13-й

Завершились соревнования на этапе «Турне четырех трамплинов» в рамках Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Обестдорфе (Германия). Победителем стал австрийский спортсмен Штефан Крафт.

В активе у победителя 308 баллов. Вторым стал поляк Камил Стох (305,2 балла). Австриец Михаэль Хайбек с 296,2 баллами занял третье место. Россиянин Евгений Климов занял 13-е место.

Прыжки на лыжах с трамплина

Кубок мира

«Турне четырех трамплинов»

Оберстдорф (Германия)

К-120

1. Штефан Крафт (Австрия) 308,0

2. Камил Стох (Польша) 305,2

3. Михаэль Хайбек (Австрия) 296,2…

13. Евгений Климов (Россия) 277,3…

35. Денис Корнилов (Россия)119,8.

Дмитрий Васильев (Россия) дисквалифицирован.