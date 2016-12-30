Австриец Крафт победил на этапе «Турне четырех трамплинов» в Оберстдорфе, Климов – 13-й
Завершились соревнования на
этапе «Турне четырех трамплинов» в рамках Кубка мира по прыжкам на лыжах с
трамплина в Обестдорфе (Германия). Победителем стал австрийский спортсмен Штефан Крафт.
В активе у победителя 308
баллов. Вторым стал поляк Камил Стох (305,2 балла). Австриец Михаэль Хайбек с 296,2
баллами занял третье место. Россиянин Евгений Климов занял 13-е место.
Прыжки на лыжах с трамплина
Кубок мира
«Турне четырех трамплинов»
Оберстдорф
(Германия)
К-120
1. Штефан Крафт (Австрия) 308,0
2. Камил Стох (Польша) 305,2
3. Михаэль Хайбек (Австрия) 296,2…
13. Евгений Климов (Россия) 277,3…
35. Денис Корнилов (Россия)119,8.
Дмитрий Васильев (Россия) дисквалифицирован.
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